Com mar agitado no Havaí, disputa do Pipe Masters fica em espera

O dia amanheceu com chuva e muito vento no North Shore do Havaí e a organização do Pipe Masters optou por adiar para as 11h30 (19h30 horário de Brasília) a chamada para início das terceira fase da competição. Isso não significa que vai acontecer, pois uma nova avaliação será feita.

A Associação dos Surfistas Profissionais (ASP) tinha a intenção de finalizar o evento até este domingo, mas no sábado o mar ficou muito grande, provocando lesões e quebras de prancha, e a programação teve de ser adiada. De qualquer maneira, o prazo de término da última etapa do Circuito Mundial de Surfe é o dia 20 de dezembro.

A competição vai definir quem será o campeão mundial da temporada, com Gabriel Medina, Kelly Slater e Mick Fanning ainda com chances de título. Medina vai encarar o havaiano Dusty Payne na sexta bateria do dia, caso a organização confirme a realização da disputa neste domingo.