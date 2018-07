Com mar fraco, WSL adia bateria no 2º dia do mundial de surfe

Após um início de competição com show de Gabriel Medina , a 1° etapa do Mundial de Surfe , em Gold Coast, confirmou o 'lay day', com mar fraco, e não realizará bateria no segundo dia de janela do evento.

A praia de Snapper Rocks amanheceu com ondas de dois a três pés, impossibilitando a disputa do torneio. A primeira tentativa de realizar a bateria foi às 7h30 e outra chamada foi realizada até 9h, quando a WSL confirmou que não haveria disputa.

A continuação do evento deverá ser disputado nesta segunda-feira, 7h30, no horário local, 18h30 no horário de Brasília. Porém, a tendência é que o mar só esteja em boas condições para a disputa da bateria a partir da próxima quinta-feira, 5 de março.

A próxima bateria prevista terá a repescagem do circuito masculino e feminino. Alguns campeões mundiais que não se classificaram de forma direta estarão na disputa como Kelly Slater e Mick Fanning. Seis brasileiros também vão participar da repescagem: Adriano de Souza, Filipe Toledo, Miguel Pupo, Jadson André, Wiggolly Dantas e ítalo Ferreira.