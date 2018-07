Com Marta, seleção de futebol se reúne neste domingo

BRASÍLIA - Com força máxima, incluindo a craque Marta, a seleção brasileira de futebol feminino se reúne neste domingo em Brasília, para a disputa do Torneio Internacional de Brasília, marcado para acontecer de 12 a 22 de dezembro. Os adversários do Brasil na competição serão Canadá, Escócia e Chile.

Esse quadrangular anual de futebol feminino em dezembro costumava acontecer em São Paulo, mas mudou agora para Brasília. Assim, todos os jogos da competição vão ser realizados no recém-reformado Estádio Mané Garrincha, que também será um dos 12 palcos da Copa do Mundo de 2014.

Sob o comando do técnico Márcio Oliveira, o Brasil estreia no torneio contra o Chile em 12 de dezembro. Depois, enfrenta Escócia no dia 15 e Canadá no dia 18. Aí, se conseguir ficar entre as duas melhores seleções da primeira fase, fará a final da competição no dia 22.

Confira a lista de convocadas para o torneio:

Goleiras - Thais Picarte, Luciana e Andréia Suntaque.

Zagueiras - Tayla, Andréia Rosa, Bruna Benites e Gislaine

Laterais - Rílany, Tamires, Andressa Alves e Barrinha.

Volantes - Formiga, Mayara, Thaisa e Bia.

Meias - Rosana, Raquel, Débinha, Marta, Thaisinha e Fabiana Baiana.

Atacantes - Cristiane e Darlene