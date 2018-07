Com Martín Silva, Uruguai chama 23 'estrangeiros' para rodadas das Eliminatórias

Neste primeiro momento, Tabárez chamou somente atletas que atuam fora do Uruguai. A Associação de Futebol do país explicou que na semana que vem se posicionará sobre a possibilidade de convocar jogadores que atuam no futebol uruguaio.

Entre os convocados, somente um jogador que atua no Brasil: o goleiro Martín Silva, que deverá desfalcar o Vasco em rodadas da Série B. Álvaro Pereira, ex-São Paulo, Arévalo Rios, ex-Botafogo, Cristian Rodríguez, ex-Grêmio, e Nicolás Lodeiro, ex-Botafogo e Corinthians, são outros velhos conhecidos da torcida brasileira que figuram na lista.

A ausência mais sentida entre atletas que jogam no Brasil é a do meia Arrascaeta, do Cruzeiro, que foi preterido por Tabárez. Por outro lado, o Uruguai contará com seus principais destaques: os atacantes Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Luis Suárez, do Barcelona.

O time uruguaio é o líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo com 13 pontos, mesmo número do Equador, mas com vantagem no saldo de gols. A Argentina vem logo atrás, com 11, enquanto o Paraguai é o sétimo, com nove.

Confira a convocação da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campana (Independiente-ARG).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Maximiliano Pereira (Porto), Gastón Silva (Torino), Federico Ricca (Málaga), Álvaro Pereira (Cerro Porteño).

Meio-campistas: Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Chiapas-MEX), Cristian Rodríguez (Independiente-ARG), Mathías Corujo (San Lorenzo), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders), Gastón Ramírez (Middlesbrough).

Atacantes: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Hull City), Diego Rolan (Bordeaux), Cristhian Stuani (Middlesbrough), Luis Suárez (Barcelona).