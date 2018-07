Com Mayke e Marciel, Deivid relaciona 22 no Cruzeiro para este domingo O técnico Deivid anunciou na manhã deste sábado a lista de 22 jogadores relacionados para o duelo do Cruzeiro diante da Caldense, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro. As principais novidades ficaram por conta das presenças do lateral-direito Mayke e do volante Marciel.