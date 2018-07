Com meio segundo de vantagem, Márquez crava pole na MotoGP

Atual bicampeão da MotoGP, o espanhol Marc Márquez voltou a brilhar neste sábado ao cravar com autoridade a pole da etapa da Argentina do Mundial da categoria. O piloto da Honda marcou o tempo de 1min37s802 no treino de classificação realizado nesta tarde no circuito de Termas de Río Hondo para ficar com a primeira posição do grid da prova que será disputada neste domingo, a partir das 16 horas (horário de Brasília).

Assim, Márquez colocou mais de meio segundo de vantagem sobre o segundo colocado na sessão qualificatória, o seu compatriota Aleix Espargaró, da Suzuki, que cronometrou 1min38s316. E a primeira fila do grid será completada pelo italiano Andrea Iannone, da Ducati, que assegurou a terceira colocação com o tempo de 1min38s467.

Já Valentino Rossi, atual líder do Mundial, foi apenas o oitavo colocado com a Yamaha neste sábado e assim terá de lutar muito para desafiar o favoritismo de Márquez. Com uma marca (1min38s890) mais de um segundo mais lenta do que a obtida pelo pole, o piloto italiano também largará atrás do britânico Cal Cruchtlow (Honda), do espanhol Jorge Lorenzo (Yamaha) e dos seus compatriotas Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, ambos da Ducati.

O grupo dos dez primeiros do grid de largada será completado pelo espanhol Maverick Viñales, nono com sua Suzuki, e pelo britânico Bradley Smith, décimo pela Yamaha.

Com 41 pontos, Rossi está apenas um à frente do vice-líder Dovizioso na classificação do Mundial. Márquez, que venceu a etapa passada do Mundial, em Austin, nos Estados Unidos, vem logo atrás, com 36 pontos, na terceira posição.