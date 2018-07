Com melhor tempo do ano, Bolt ganha os 200m em Paris

SÃO PAULO - O jamaicano Usain Bolt está esquentando os motores para tentar brilhar no Mundial de Atletismo de Moscou, na Rússia, em agosto. Neste sábado, na etapa de Paris da Diamond League, no Stade de France, o velocista venceu com tranquilidade os 200 metros e conseguiu, com o tempo de 19s73, a melhor marca da temporada desta prova. Bolt diminuiu em um centésimo de segundo o tempo obtido pelo norte-americano Tyson Gay, no ano passado.

O pódio da prova dos 200 metros foi completado pelo também jamaicano Warren Weir, prata com a marca de 19s92, e pelo francês Christophe Lemaitre, medalha de bronze com 20s07. "Estou bem. Estou muito feliz com o que consegui fazer", disse Bolt, logo após a prova, sobre ter conseguido o melhor tempo da temporada.

As próximas competições do jamaicano serão as provas dos 100 metros e do revezamento 4x100 metros na etapa de Crystal Palace da Diamond League, em Londres, nos próximos dias 26 e 27. Estes serão os últimos preparativos de Bolt para a disputa do Mundial, que começará em 10 de agosto.

Em Paris, na nona das 14 etapas da Diamond League - a próxima será em Mônaco, no próximo dia 19 -, outros destaques foram as vitórias de Kirani James, de Granada, nos 400 metros com o tempo de 43s96; e da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce nos 100 metros com o tempo de 10s92, apenas um centésimo a menos que a nigeriana Blessing Okagbare.

BRASIL - O brasileiro Augusto Dutra terminou na sétima colocação na prova do solto com vara. Neste sábado, ele alcançou 5,60m na competição vencida pelo campeão olímpico, o francês Renaud Lavillenie, com 5,92m. A prata ficou com o checo Jan Kudlicka (5,70m) e o bronze com o grego Konstantinos Fillipidis (5,70m).

Desde o Troféu Brasil, em junho, Augusto disputou seis competições na Europa, como preparação para o Mundial de Moscou. Manteve a regularidade, com saltos nunca abaixo dos 5,60m. Foi prata em uma praça de Colônia (5,70m), ouro nas ruas de Hof (5,82m), bronze em Ostrava (5,62m), prata em Parduce (5,61m) e bronze na estreia na Diamond League, em Lausanne (Suíça), com 5,62m.