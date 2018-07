Com Mena, Chile define convocados para tentar o bi da Copa América

Entre os 23 chamados, somente um atua no Brasil. O lateral Eugenio Mena, do São Paulo, foi convocado por Pizzi e desfalcará a equipe durante o Brasileirão. O número de rodadas que ele ficará ausente dependerá da campanha chilena no torneio, mas pode chegar a nove se o país repetir o ótimo desempenho do ano passado.

O zagueiro Vilches, do Atlético-PR, e o meia Mark González, do Sport, chegaram a figurar na lista de 40 pré-convocados por Pizzi, mas foram excluídos. O meia Valdivia, ex-Palmeiras e atualmente no Al Wahda, sequer apareceu na lista prévia.

Outros velhos conhecidos da torcida brasileira estarão nos Estados Unidos com a seleção, casos do goleiro Johnny Herrera, ex-Corinthians, do lateral Jean Beausejour e do atacante Eduardo Vargas, ex-Grêmio, do volante Charles Aránguiz, ex-Inter, e do centroavante Mauricio Pinilla, ex-Vasco.

Mas é sobre jogadores como o goleiro Claudio Bravo, do Barcelona, o meia Arturo Vidal, do Bayern de Munique, e o atacante Alexis Sánchez, do Arsenal, que reside a esperança do Chile de buscar o bicampeonato. A seleção estará no Grupo D do torneio, ao lado de Panamá, Bolívia e Argentina, adversária da estreia dia 6 de junho, em Santa Clara.

Confira os 23 convocados da seleção chilena:

Goleiros: Claudio Bravo (Barcelona), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Cristopher Toselli (Universidad Católica).

Defensores: Mauricio Isla (Olympique de Marselha), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica), Gonzalo Jara (Universidad de Chile), Enzo Roco (Espanyol), Gary Medel (Inter de Milão), Eugenio Mena (São Paulo), Jean Beausejour (Colo Colo).

Meio-campistas: Marcelo Díaz (Celta de Vigo), Francisco Silva (Chiapas-MEX), Erick Pulgar (Bologna), Arturo Vidal (Bayern de Munique), Matías Fernández (Fiorentina), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo).

Atacantes: Fabián Orellana (Celta de Vigo), Edson Puch (LDU-EQU), Alexis Sánchez (Arsenal), Mauricio Pinilla (Atalanta), Nicolás Castillo (Universidad Católica), Eduardo Vargas (Hoffenheim).