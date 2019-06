Com múltiplas lesões, ciclista Chris Froome passa por cirurgias na França

O ciclista britânico Chris Froome foi submetido nas últimas horas a diversas cirurgias por conta do grave acidente que sofreu na quarta-feira, em preparação para a tradicional Volta da França. O atleta de 34 anos chegou a passar algumas horas na UTI do Saint-Etienne Hospital, na França.

Dono de quatro títulos da Volta da França, Froome sofreu fratura no fêmur direito, no cotovelo e em diversas vértebras. Na UTI, passou por seguidas operações, que duraram horas. Sua equipe, a Ineos Team, avisou que deve atualizar as condições de saúde do atleta ainda nesta quinta-feira.

Froome sofreu o forte acidente na quarta, durante um treino para a etapa da competição Criterium du Dauphine, no sudeste da França. Ele perdeu o controle quando contornava uma curva de alta velocidade num trecho de reconhecimento de 26,1 quilômetros, contra-relógio, nos arredores da cidade de Roanne, na França. Seria a primeira disputa do tipo que Froome participaria nesta temporada, em um teste importante para a Volta da França.

Ele foi levado de helicóptero para o hospital, após sofrer a forte batida. Inicialmente, a equipe só informara a fratura no fêmur. No mesmo dia, o chefe do time já confirmou que Froome não teria condições de disputar a Volta da França. Na competição, ele tentaria o quinto título, que seria um novo recorde.

Campeão na França em 2013, 2015, 2016 e 2017, o ciclista britânico já sofreu diversos acidentes ao longo de sua carreira. Mas nenhum foi tão grave quanto este. A equipe ainda não revelou quanto tempo de recuperação será exigido do atleta.