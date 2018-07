Com muro, ambulância não entra no gramado

A falta de uma ambulância no campo provocou momentos de grande apreensão ontem na Vila Belmiro. Aos 27 minutos do primeiro tempo do jogo entre Santos e Atlético-MG, o zagueiro Rafael Marques ficou desacordado após um choque de cabeça com o companheiro de time, Leonardo Silva. Os socorristas foram acionados pelos médicos dos dois clubes, mas o veículo de socorro não conseguiu entrar no campo para levar o jogador ao hospital.

Enquanto o médico Otaviano Oliveira, do Atlético-MG, prestava os primeiros socorros ao jogador na área do Atlético-MG, no lado oposto os adversários Neymar e Léo pediam desesperadamente a presença da ambulância e tentavam remover as placas de publicidade para facilitar o acesso do veículo ao gramado.

A ambulância demorou cinco minutos para chegar junto ao portão sob a arquibancada ocupada pela torcida visitante, mas não conseguiu entrar no campo em razão de uma mureta de aproximadamente meio metro de altura. A solução foi remover Rafael na maca móvel até ambulância para ser levado à Santa Casa de Santos, que fica a cerca de 500 metros do estádio.

Quando a maca móvel se aproximava da ambulância, Rafael já estava consciente. Vinte minutos depois de o zagueiro ter chegado à Santa Casa, o médico do Atlético telefonou para o preparador físico Carlinhos Neves tranquilizando os jogadores e pedindo para que a família do jogador fosse avisada de que nada de mais grave tinha ocorrido.

O próprio médico do Santos, Rodrigo Zogaib, não tinha sabia do obstáculo que impediu a entrada da ambulância. "Não sei porque ela não entrou. O acesso sempre foi por ali", disse. O Santos deverá ser punido pela falta de acesso para ambulância no campo e, enquanto o problema não for corrigido o time terá de mandar seus jogos em outros estádios.

Bernard. Aos 32 do segundo tempo, o meia Bernard, do Atlético-MG. se chocou com Henrique e ficou caído no chão. Levado ao vestiário com um colete cervical, o jogador chegou a ter um princípio de convulsão, mas logo depois se recuperou.