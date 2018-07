Medina lidera trio brasileiro rumo às quartas na França

Em dia inspirado de Gabriel Medina na etapa de Hossegor, o Brasil avançou às quartas de final com três surfistas nas águas francesas do Circuito Mundial. Adriano de Souza, o Mineirinho, e Italo Ferreira também se garantiram na próxima fase, que deve ser disputada nesta segunda-feira se as condições do mar forem favoráveis.

Medina foi o grande destaque do dia ao tirar uma nota 10 com um lindo aéreo em sua bateria deste domingo. Ele terminou a bateria com 19,83, desbancando os australianos Matt Wilkinson (16,00) e Owen Wright (15,56).

Antes de Medina brilhar, Mineirinho já havia garantido seu lugar nas quartas ao registrar 18,50 em sua bateria. O havaiano John John Florence anotou 14,00 e o local Jeremy Flores teve 13,37.

Já Italo Ferreira não foi tão bem em sua bateria. Com 13,73, foi superado pelo australiano Bede Durbridge (15,43) e pelo australiano Mick Fanning (16,67), líder do campeonato. Acabou caindo na repescagem, na qual superou o compatriota Jadson André: 16,23 contra 15,07.

Nas quartas de final, Ferreira vai duelar com o australiano Julian Wilson. Medina enfrentará John John Florence e Mineirinho, vice-líder do campeonato, terá pela frente Owen Wright. A outra bateria das quartas de final terá Mick Fanning contra Bede Durbridge.