Com nota do ouro olímpico, Zanetti fecha o ano com vitória nas argolas

TÓQUIO - O brasileiro Artur Zanetti fechou o ano mais especial da sua carreira como ginasta, em que conquistou a medalha de ouro na disputa das argolas nos Jogos de Londres, com mais uma vitória. Neste sábado, o campeão olímpico conquistou a medalha de ouro nas argolas na Copa Toyota de Ginástica, realizada em Tóquio.

Zanetti venceu a competição com facilidade ao obter a nota 15,900, a mesma que lhe rendeu em Londres o título olímpico. O pódio foi completado por dois atletas japoneses. Yusuke Tanaka faturou a prata e Yusuke Saito conquistou o bronze. Na disputa do solo na Copa Toyota, o brasileiro ficou em quarto lugar.

"Fui quarto colocado no solo com 14,275, mas nas argolas tirei 15,900 e levei o título. Foi uma competição demorada, mas muito legal, diferente das outras, uma boa experiência. A abertura, com todos os ginastas no solo, foi bacana. Gostei muito da minha participação e o legal é que fechei o ano com chave de ouro. Isso foi o mais importante", afirmou Zanetti.

Além do título olímpico, o brasileiro conquistou cinco medalhas em etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística neste ano. Em Cottbus, na Alemanha, ficou com a prata (15,600), em março. Depois, foi ouro em Oseijek, na Croácia (15,875), em abril, em Maribor, na Eslovênia (15,575) e em Ghent, na Bélgica (15,925), em junho. Em novembro, faturou a medalha de prata em Ostrava, na República Checa (15,825).

A competição em Tóquio foi a última de Zanetti em 2012. No próximo ano, os seus principais objetivos são a Universíada de Kazan, na Rússia, entre 6 a 17 de julho, e o Mundial de Ginástica Artística, em Antuérpia, na Bélgica, de 30 de setembro a 6 de outubro.

O técnico Marcos Goto garantiu que Zanetti saberá lidar com a pressão de conquistar resultados relevantes após o ouro olímpico. "Vamos continuar com o nosso trabalho. Não vou fazer pressão nem me sentir pressionado. Vamos fixar objetivos e trabalhar para isso e o caminho pode ter vitórias e derrotas. O Arthur não precisa ganhar tudo o que disputar, mas sim ter metas", afirmou.