Com nova pintura, Brasil aposenta cor vermelha em trenó do bobsled

SÃO PAULO - Alvo de críticas durante as primeiras sessões de treinos em Sochi, na Rússia, para os Jogos de Inverno de Socchi, o trenó brasileiro, com remendos e pintura vermelha descascada, ganhará cara nova, com predominância em azul e branco para a competição, que teve sua cerimônia de abertura feita nesta sexta-feira. Comprado junto ao time de Mônaco, o trenó brasileiro começa a ganhar sua identidade.

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo divulgou a pintura que será utilizada nos trenós da equipes masculina (quatro homens) e feminina (dupla). O carrinho brasileiro, para quatro competidores entre os homens, carregará também o símbolo da entidade. O Brasil está representado na competição da Rússia por 13 competidores, mas com poucas chances de fazer bonito. Mesmo assim, o time brasileiro em Socchi é o maior do País em toda sua história nos Jogos de Inverno.

A bandeira brasileira nessse novo desenho aparece na parte superior do bico do trenó.