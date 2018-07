Com nova vaga do Brasileiro à Libertadores, Zé Ricardo admite: 'Vasco está perto'

A conquista da Libertadores deste ano pelo Grêmio foi comemorada por diversos outros clubes do País. Isso porque o time gaúcho garantiu-se no torneio continental em 2018 e abriu uma nova vaga no Campeonato Brasileiro para a competição. O Vasco foi um dos beneficiados e ficou ainda mais perto da classificação, como admitiu o técnico Zé Ricardo nesta quinta-feira.

"Estamos perto. Ainda não garantimos nada, mas estamos muito perto. O que precisamos é lutar com todas as nossas forças e contar com a força dos vascaínos que estarão aqui, no domingo, e espalhados pelo mundo. Sempre buscamos andar para frente e agora precisamos de muita força da nossa torcida, dos nossos atletas e dos nossos familiares, que passam por tudo ao nosso lado. Que a gente possa impulsionar o Vasco para uma classificação para a Libertadores, o que seria fantástico", declarou.

O Vasco é o sétimo colocado do Brasileirão, com 53 pontos, dois à frente da Chapecoense, agora a primeira equipe fora da zona de classificação. Para ficar de fora da Libertadores em 2018, os cariocas teriam que tropeçar na já rebaixada Ponte Preta domingo, em casa, e ver dois de seus três perseguidores - Botafogo, Chapecoense e Atlético-MG - vencerem.

"O nosso cenário ideal é poder comemorar uma vaga para a Libertadores ao final da partida, do lado do nosso torcedor. Mas a gente não está em clima de festa, sabemos que a equipe da Ponte Preta virá com seus objetivos. Conheço o trabalho do Eduardo Baptista, é um grande treinador, e certamente a equipe dele chegará aqui com a cabeça em fazer uma grande partida. Nosso time precisa estar concentrado", alertou Zé Ricardo.

O treinador ainda ressaltou a importância da presença maciça do torcedor no domingo. "Contamos com o apoio em massa da torcida e, paralelo a isso, precisamos estar focados em fazer o que estamos propondo para esse duelo. A torcida é fundamental para a gente, nos ajudou nos dias de portões fechados, e, agora, tê-los do nosso lado será muito bom. Espero que a gente possa fazer uma partida no melhor nível e garantir essa vaga."