Com novas parceiras, Ágatha e Bárbara Seixas estreiam com vitórias

Ao lado de Fernanda Berti, que ganhou a prata no Mundial de 2015, Bárbara Seixas abriu o dia vencendo Fabíola e Luciana por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15). Depois, as cariocas, treinadas por Rico Freitas, marido de Bárbara, venceram Andrezza/Rachel por 2 a 1 (19/21, 21/16 e 15/10).

Já Ágatha, que foi pega de surpresa com a decisão da ex-companheira, acertou com a jovem Duda, de apenas 18 anos, grande revelação do vôlei de praia brasileiro, para ser sua parceira a partir de 2017, visando os Jogos de Tóquio. Até o fim do ano, ela joga com Carol Solberg, que volta às quadras após gravidez.

Elas também conseguiram duas vitórias nesta sexta-feira, sobre Sandressa/Victoria, por 2 a 0 (21/16 e 21/18) e em cima de Rebecca/Elize Maia, desta vez por 2 a 1 (25/23, 17/21 e 20/18).

As demais duplas do vôlei de praia brasileiro seguem a mesma configuração do fim da temporada passada: Larissa/Talita, Maria Elisa/Lili e Juliana/Taiana. Duda continua com Tainá até o fim do ano.