Com nove mudanças, Corinthians terá Matheus Vidotto e Balbuena na quarta

O técnico Tite levará um Corinthians completamente diferente à campo diante do São Bento nesta quarta-feira, em Sorocaba, pelo Campeonato Paulista. Em relação à escalação que entrou em campo no empate com a Ferroviária no domingo, serão nove mudanças, com destaque para as entradas de Matheus Vidotto no gol e Balbuena na defesa.

Trata-se da manutenção do plano de Tite de dar ritmo de jogo aos atletas e poupar aqueles que estão desgastados, tendo a Libertadores como prioridade. Por isso, Cássio sequer viajará com a equipe, após acusar um problema muscular na coxa esquerda contra a Ferroviária. Walter, que também vinha se recuperando de lesão, será a opção no banco.

Tite fez questão de elogiar o jovem Matheus Vidotto, de 21 anos, que ganhará a oportunidade de atuar. "Fez o jogo de estreia contra o Strikers, entrou antes, está sendo trabalhado e está aqui há bastante tempo", declarou. Matheus chegou a voltar para as categorias de base antes de ser novamente promovido aos profissionais. "Depois ele retornou mais maduro, melhor trabalhado. Conquistou o espaço dele", completou Tite.

Na defesa, Balbuena fará sua estreia com a camisa do Corinthians. Contratado para esta temporada junto ao Libertad, o paraguaio atuará ao lado do titular Felipe, deixando Vilson e Yago, que enfrentaram a Ferroviária, entre os reservas. Tite comentou sobre estas frequentes mudanças na equipe.

"A moeda tem dois lados. Um é o lado legal da oportunidade e o outro é o risco que corro de ser chamado de inventor, 'Professor Pardal'. Esse é o risco que corremos. É observar para compor, é ensaio e erro. Fico mais suscetível a errar porque não conheço o atleta em sua plenitude", admitiu.

Se confirmar a equipe que treinou nesta terça-feira, o Corinthians está escalado para enfrentar o São Bento com: Matheus Vidotto; Edílson, Felipe, Balbuena e Guilherme Arana; Willians; Maycon, Giovanni Augusto, Guilherme e Romero; André.