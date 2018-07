Com novo Top 5 na vela, Jorge Zarif fecha boa campanha no Troféu Princesa Sofia

O sucesso da vela brasileira passa por nomes como Torben Grael, Robert Scheidt, Bruno Prada e, mais recentemente, Martine Grael e Kahen Kunze. E um novo nome tem tudo para se consolidar e conquistar bons resultados. Nesta semana, Jorge Zarif deu mais uma prova de que está firme na elite da classe Finn. O velejador terminou em quinto lugar na classificação geral do Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha, com 113 pontos perdidos.

Neste sábado, Jorge Zarif teve bom desempenho na regata da medalha e cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. Foi o segundo resultado de Top 5 do brasileiro em 2018, após a quarta colocação na Copa do Mundo de Miami, nos Estados Unidos, em janeiro.

A regularidade na classe Finn aumenta a confiança do velejador à medida que se aproxima o Campeonato Mundial de Classes Olímpicas, marcado para começar no dia 30 de julho, em Aarhus, na Dinamarca. O evento valerá classificação para os países nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão.

"Fico contente de ficar mais uma vez entre os melhores, embora um pouco decepcionado pela medalha que não veio. Agora é continuar treinando e melhorando para ir forte a Aarhus. O principal objetivo de 2018 é terminar o Mundial entre os oito primeiros e os três resultados deste começo de ano dariam a vaga olímpica para o Brasil", disse Jorge Zarif, lembrando ainda o sétimo lugar que conquistou no Campeonato Europeu, há três semanas.

"Foi uma semana muito difícil. O atual campeão mundial terminou em 10.º. O campeão europeu ficou em 14.°. O medalhista de bronze no Rio-2016 acabou em 27.°", analisou Jorge Zarif.

A tradicional competição espanhola reuniu este ano cerca de 1.200 inscritos, em uma disputa de alto nível técnico. O Brasil esteve presente em Palma de Maiorca com uma delegação de 16 velejadores, com um perfil mais jovem e o foco em desenvolver talentos. O próximo compromisso da equipe brasileira de vela é a etapa de Hyères, na França, da Copa do Mundo da World Sailing (Federação Internacional de Vela, na sigla em inglês), a partir do próximo dia 22.