Com Olimpíada 'espalhada' pelo Japão, organização se preocupa com a segurança

Os japoneses economizaram R$ 6,9 bilhões ao decidir reaproveitar locais de prova antigos para a Olimpíada que começará a pouco menos de um ano. Tiraram de Tóquio um terço dos 43 pontos de disputa, espalhando-os por nove províncias, e farão poucas obras – são 25 locações já existentes, dez temporárias e apenas oito novas, cuja entrega está adiantada. A estratégia de pulverização das provas, entretanto, tornou mais desafiador para os japoneses garantir a segurança do Jogos Olímpicos de 2020.

LEIA TAMBÉM > Leia as últimas de esportes

"Quando nós nos candidatamos para sediar os Jogos, o plano inicial era de que todos esses locais ficassem dentro de Tóquio, mas havia a questão do 'elefante branco'. Como não queremos desperdiçar as construções depois dos jogos, decidimos aproveitar o máximo possível as instalações que já temos no país", diz Kentaro Kato, diretor de projetos de Relações com a Mídia. Em entrevista no quartel-general da Olimpíada em Tóquio, ele traçou ao Estado um paralelo com os Jogos do Rio, onde vivia em 2016.

"No Rio, foi feito um Parque Olímpico e dentro desse parque ficavam os locais para cada modalidade. Em Tóquio, não vamos criar um espaço único, mas sim utilizar várias instalações espalhadas no Japão. Por isso, temos um desafio de segurança", afirmou Kato. Em Jogos com competições concentradas em um Parque Olímpico, os espectadores se deslocam de uma prova para outra sem ter que passar por novas checagem. Os jornalistas, por sua vez, podem cobrir várias competições no mesmo dia em um curto espaço, sem reiteradas vistorias. No Japão, não será assim.

Em um país de clima ameno, a alta temperatura de julho é um complicador inusitado neste aspecto. Obrigar milhares de turistas a esperar na fila pela revista de segurança sob temperaturas acima dos 30ºC é um risco, agravado, no caso japonês, pela própria falta de espaço para aglomerações. Para ter uma ideia de como o calor é algo levado a sério pelos organizadores, provas como a maratona começarão às 6h. Em 1964, os Jogos foram em outubro para evitar as altas temperaturas.

Who else can't wait for Equestrian? Enjoy these messages from #Equestrian athletes around the world. #1YearToGo Let them tell you how long we have to go until Tokyo 2020... @KarimLaghouag @FranceOlympique pic.twitter.com/cYlomQPl2z — #Tokyo2020 #1YearToGo (@Tokyo2020) July 28, 2019

Uma solução para conseguir uma vistoria eficaz nos visitantes será acelerar o controle sobre jornalistas, atletas e integrantes da organização. "A inspeção de pertences para as pessoas que já têm a credencial deve ser um pouco menos rigorosa do que para os visitantes comuns", diz Kato.

Outra forma de apressar a entrada de quem trabalhará na Olimpíada é a identificação facial, capaz de reconhecer feições em 0,3 segundo. Calcula-se que serão registradas 300 mil pessoas entre atletas, voluntários e equipes de imprensa.

Outro desafio é o tamanho das empresas de segurança japonesas. A organização de Tóquio 2020 calcula que serão necessários 14 mil agentes, mas não há uma companhia no país com tantos funcionários. Ao se contratar várias empresas, fica mais difícil uniformizar os padrões de disciplina.

Na época da aprovação da candidatura, os japoneses planejavam ter 37 locais de prova, 33 deles em Tóquio. No fim, serão 43 locais, 29 na capital. A aposta japonesa em reaproveitar estruturas antigas deixa os organizadores tranquilos em relação à entrega das obras novas. Dos oito locais de prova feitos especialmente para essa competição, cinco já estão prontos.

Entre as obras que faltam está a do novo Estádio Olímpico, construído na área do original demolido. O estádio já está com mais de 90% das obras acabadas. O local mais "atrasado" é o Centro Aquático de Tóquio, que está com 75% das construções terminadas.

'ATLETAS EM PRIMEIRO LUGAR'

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), apesar de as provas serem espalhadas por 43 pontos de disputa, o fato de a Vila Olímpica de ser centralizada, na Baía de Tóquio, fará com que os atletas tenham acesso rápido e conveniente aos locais de competição.

Ainda de acordo com o COI, "a revisão do plano diretor do local foi realizada pela Tokyo 2020 e pelas Federações Internacionais no espírito de seu conceito de “atletas em primeiro lugar" e da Agenda Olímpica 2020, que incentiva as cidades-sede a usar locais existentes e temporários sempre que possível para reduzir custos.

De acordo com a entidade, "isso significa que continuará proporcionando aos atletas uma excelente experiência nos Jogos, ao mesmo tempo em que reduz os custos do local e envolverá muito mais a população na organização dos Jogos".

Por fim, em relação à segurança da Olimpíada, o COI afirma que está confiante "de que esse aspecto foi levado em consideração pela 'Tóquio- 2020' e pelas autoridades locais" na elaboração do projeto dos Jogos Olímpicos de 2020./COLABOROU PAULO FAVERO

TRÊS PERGUNTAS PARA...Kentaro Kato, diretor de projetos de Relações com a Mídia dos Jogos de Tóquio

1. O que Tóquio está usando do que foi feito no Rio?

Para a Vila Olímpica, adotamos um sistema muito parecido com o do Rio de Janeiro. Faz parte do plano de urbanização do governo de Tóquio. Empresas privadas constroem os prédios residenciais. Durante os jogos, o Comitê Olímpico aluga o prédio para os atletas. Depois dos jogos, essas empresas vão vender os apartamentos normalmente. Então não vai ser uma construção em vão. Só um dos prédios vai ser construído e depois demolido. Pedimos para todas as regiões do Japão mandarem, de graça, madeiras de suas regiões, que vão ser utilizadas no prédio. Depois, essas madeiras vão ser mandadas de volta para suas regiões e serão usadas para instalações públicas, como centros culturais e bibliotecas. Tem o efeito de que nós não desperdiçamos a madeira e mesmo as regiões que não receberão jogos vão ter as suas madeiras utilizadas no local da Olimpíada. Nesta iniciativa, participam 63 municípios de todo o Japão.

2. O que não foi bem nos Jogos do Rio e serviu de alerta ao Japão?

Houve alguns problemas com voluntários. Muitos não apareciam, houve problema com o pagamento do transporte. Vamos ficar atentos nisso.

3. É verdade que o uso de metais reciclados de celulares na medalhas provocou críticas?

No projeto de medalha, vamos utilizar mais ou menos 5000 medalhas, incluindo ouro, prata e bronze. Nossa intenção é confeccionar essas medalhas utilizando os metais que estavam em celulares, videogames e outros eletroeletrônicos, tirando os metais desses dispositivos usados. Começamos a recolher os dispositivos usados em abril de 2017. Em relação a esse projeto, houve pessoas a favor e também críticas ao projeto. Como temos um Comitê Olímpico com patrocinadores, a crítica era que se comprássemos dos produtores diretamente seria mais fácil e mais rápido. Porque as pessoas teriam que contribuir com isso? Realmente, comprar seria mais fácil e mais rápido, mas queríamos aproveitar essa oportunidade para utilizar nossas máquinas e os conceitos de reciclagem e sustentabilidade.