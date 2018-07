Com opções, Kleina adota mistério na escalação O técnico Gilson Kleina resolveu mudar a postura e não anunciou a escalação do Palmeiras para a estreia na Libertadores, amanhã, contra o Sporting Cristal. Várias são as dúvidas, mas a principal está no ataque. Com a lesão na coxa de Maikon Leite - 15 dias fora - e a saída de Barcos, o treinador tem Caio, Vinicius e Ronny para o setor. / D.B.