Com 'otimismo cauteloso', Maratona de Boston é marcada para 11 de outubro

A 125.ª edição da Maratona de Boston será realizada em 11 de outubro, se as corridas de rua estiveram permitidas na data, em função das restrições para a covid-19 impostas no Massachusetts, anunciaram nesta terça-feira os responsáveis pela prova.

A Associação de Atletismo de Boston (BAA, na sigla em inglês) disse que tem "otimismo cauteloso" quanto ao evento. A Maratona de Boston em 2020 foi adiada de abril para setembro, depois sendo cancelada. Foi a primeira vez desde 1897 que a prova anual não foi realizada.

Os planos para a disputa deste ano aguardam aprovação das cidades que compõem o percurso da maratona. Além disso, as corridas de rua não são permitidas até que o plano de reabertura do estado entre na Fase 4. Massachusetts está na Fase 3 desde dezembro.

"Massachusetts continua a lutar contra a covid-19 e para distribuir vacinas para toda comunidade. Com dias melhores pela frente, estamos ansiosos para voltar ao normal em 2021", disse Charlie Baker, o governador do estado, em um comunicado. "Continuaremos a trabalhar com parceiros locais e a BAA para monitorar a situação e manter a esperança de que a 125ª Maratona de Boston possa ocorrer em outubro."

Um total de 15.972 pessoas correram uma prova virtual no ano passado, completando a distância de 42,195km por conta própria durante um período de 10 dias. Em 1918, o formato da maratona foi modificado para um revezamento devido à Primeira Guerra Mundial. Já a corrida de 2013 foi interrompida quando duas bombas explodiram na linha de chegada, várias horas depois de os vencedores terem completado a disputa, mas ainda com muitos corredores amadores ainda percorrendo o trajeto.