Com ou sem a taça, torcida promete festa Hoje é dia de festa em Goiânia. Os 36 mil corintianos esperados no Serra Dourada prometem fazer um belo espetáculo para felicitar o ano do Corinthians. Bandeiras, faixas, queima de fogos, bexigas. Terá de tudo na partida que pode definir o campeão brasileiro. A festa está programada e acontecerá mesmo sem a conquista. Será um reconhecimento por todo empenho e luta no ano.