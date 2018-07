Com Paulinho e Neymar, seleção faz treino leve

BRASÍLIA - A seleção brasileira realizou na manhã deste domingo o seu último treinamento em Brasília, local que abrigou a partida de abertura da Copa das Confederações - a vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Japão, no último sábado. Todos os 23 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari participaram da atividade leve, inclusive os titulares no triunfo no Estádio Nacional (Mané Garrincha), mesmo que eles só tenham participado do início do trabalho. Paulinho e Neymar, que deixaram o jogo de sábado com dores, estiveram sem restrições no treino.

No Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, os jogadores, em alto astral após a estreia vitoriosa, fizeram, inicialmente, um leve trabalho físico, sem qualquer contato com a bola. Em seguida, os titulares realizaram exercícios físicos em um dos lados do campo. Na outra parte, Felipão comandou um trabalho de dois toques com os jogadores considerados reservas divididos em dois times.

Antes do trabalho, Felipão recebeu um troféu do Corpo de Bombeiros. Além disso, jogadores e membros da comissão técnica posaram para fotos com membros da corporação. "Queria agradecer ao Corpo de Bombeiros pela estrutura oferecida nesses dias aqui em Brasília. Treinamos em um ótimo campo e eles atenderam tudo o que solicitamos", afirmou Felipão, no sábado, após o triunfo sobre o Japão, satisfeito com a estrutura utilizada pela seleção brasileira em Brasília.

Ainda neste domingo, às 15 horas, a seleção brasileira deixa a capital federal e segue para Fortaleza. A capital do Ceará receberá a segunda partida da seleção brasileira na Copa das Confederações nesta quarta-feira, às 16 horas, quando vai encarar o México. Na segunda-feira, a seleção faz o seu primeiro treinamento em Fortaleza, às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas. No dia seguinte, será a vez de um trabalho de reconhecimento do gramado do Castelão, local da partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações.

CAMISA NOVA

A seleção brasileira treinou com camisas novas neste domingo. Na semana passada, a equipe trabalhou com uniformes onde a logomarca da Seara, empresa do ramo alimentício, era tampada com adesivos. Na segunda, a CBF anunciou contrato com a Sadia, marca do Grupo BRF e concorrente da Seara. Mas só neste domingo as camisetas de treino começaram a estampar a nova patrocinadora da seleção.