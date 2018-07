Com pênalti perdido, São Paulo tropeça no Fla

Quem esperava um São Paulo agressivo diante do Flamengo no Engenhão para emplacar a quinta vitória seguida ficou frustrado. A equipe não repetiu as últimas atuações de gala, errou demais e caiu diante dos cariocas por 1 a 0 - com direito a pênalti perdido - interrompendo uma sequência de sete jogos de invencibilidade.

Os visitantes fizeram o jogo da forma que lhes era conveniente e parecia que a estratégia teria sucesso. O time esperou o Flamengo em seu campo de defesa e tentou explorar a velocidade de Lucas e Osvaldo. Paulo Miranda ficou mais preso pela direita e liberou Cortez para atacar. Ao lado do camisa 6, que errou uma infinidade de passes, Osvaldo se apresentava mais para o jogo e era de seus pés que vinham os lances mais agudos. Luis Fabiano prendia a atenção de Renato Santos e Gonzáles e ajudava a abrir espaços.

Faltou a pegada mais agressiva que tem caracterizado a equipe são-paulina nessa arrancada, muito por culpa do calor que castigou os dois times às 15 horas (descontado o horário de verão) e obrigou o árbitro Leandro Vuaden a parar a partida duas vezes para que os times se hidratassem. Se tivesse mais gás, talvez o Tricolor pudesse ter sido mais incisivo diante de um rival visivelmente fragilizado pela ameaça do rebaixamento e de uma sequência de cinco partidas sem vitória. Não foi e pagou caro.

O lado Rubro-Negro dependia demais de Vagner Love e o atacante não decepcionou. Foi de seus pés que saíram as principais jogadas ofensivas, até mesmo a que originou o gol de Gonzáles, após cobrança de falta sofrida pelo camisa 99. Foi o primeiro gol sofrido pelo São Paulo em cinco jogos. Paulo Miranda, que foi bem no primeiro tempo, falhou e deixou o chileno cabecear.

O gol mudou o panorama do jogo, que favorecia os visitantes por dar espaços para os contra-ataques. Méritos para Dorival Júnior, que mandou Adryan a campo como um ponta esquerda e empurrou o Tricolor para seu campo de defesa. Também saiu dos pés do garoto o cruzamento para o gol salvador.

Não que os são-paulinos fizessem por merecer a vitória, pois cozinharam demais o adversário e não criaram muitas jogadas nem mesmo com Lucas - que teve alguns lampejos no fim do primeiro tempo e pecou por prender demais a bola.

Mas houve uma grande chance quando a partida ainda estava zero a zero. Luis Fabiano perdeu seu segundo pênalti consecutivo (já havia desperdiçado contra o Atlético-GO). Bateu mal e transformou a defesa de Felipe em uma manobra simples. Ney Franco também errou ao tirar Jadson para pôr o inoperante Willian José. A mudança fez a equipe se perder e tudo passou a dar errado - seria mais justo o segundo gol rubro-negro.

A chave da derrota passou diretamente pela perda do meio-campo, fato que expôs a defesa e não deu o balanço necessário aos jogadores de frente. O problema ficou ainda mais acentuado com a saída de Jadson. Não foi uma partida de todo ruim, especialmente pelo primeiro tempo em que as oportunidades foram construídas, mas o Tricolor fracassou no primeiro teste da dura sequência que terá pela frente. Precisará ter mais fome contra o Sport para não ser surpreendido novamente.