Com perdão a Madson, torcida espera Neymar feliz de novo

Desde o dia 25 do mês passado, Neymar, disparado o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro, com 27 gols marcados em 29 jogos da temporada, viveu vários tipos de situações, indo da alegria extrema de ser campeão paulista pela primeira vez à frustração de não ter o seu nome incluído nem na lista de espera para a Copa do Mundo. Também sofreu grande susto ao perder momentaneamente a visão do olho direito, atingido por sua própria mão quando caiu na área do Santo André, ainda no primeiro tempo do primeiro jogo da decisão do Estadual.

"Ele é cai-cai", acusam os adversários. "Ele é gênio", defendem os santistas.

A verdade é que, mesmo quando não brilha, o que é raro, Neymar rouba a cena. E hoje à tarde, no Pacaembu, o garoto vai ter a segunda oportunidade de se vingar do Corinthians, que, com Ronaldo no seu melhor momento, em 2009, adiou em um ano a consagração do jovem atacante santista. Na primeira, em 28 de fevereiro, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, Neymar fez um gol e humilhou o experiente Chicão, dando-lhe um chapéu com o jogo parado, para delírio da Vila Belmiro quase lotada. Agora, ele quer repetir da dose no Pacaembu.

Neymar não foi o mesmo na vitória por 3 a 1 contra o Guarani, quarta-feira passada, na Vila Belmiro. Fez o primeiro gol, num chute fraco de direita, mas nem teve ânimo para comandar a comemoração com dancinha. Depois, o garoto passou o restante do primeiro tempo apagado e só apareceu ao sofrer uma cama de gato e bater com o ombro direito no gramado.

O que poderia servir de desculpa é que Neymar ainda estava ressentido por ter sido afastado e multado, com Paulo Henrique Ganso, André e Madson, em razão de atraso na chegada para concentrar. E mais ainda com a decisão de Dorival Júnior em manter Madson afastado por maior tempo.

Mas, o treinador cedeu, reintegrando Madson. Assim, Neymar tem motivo de sobra para fazer gol e voltar a dançar no Pacaembu hoje à tarde.