Com 'pneu', Federer bate Anderson e encara Shapovalov na semifinal em Miami

Com direito a um "pneu", o suíço Roger Federer avançou à semifinal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. O ex-número 1 do mundo arrasou o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1h25min de duelo. Seu próximo adversário será o canadense Denis Shapovalov.

No duelo entre o 5º e o 7º do ranking, Federer surpreendeu no set inicial ao não ceder sequer um game ao rival, que havia sido seu algoz nas quartas de final de Wimbledon, no ano passado. O favorito faturou três quebras de saque em sequência, não teve seu serviço ameaçado e fechou a parcial com muita facilidade.

No segundo set, Federer começou a parcial quebrando novamente o serviço do sul-africano. Abriu 2/0 logo em seguida. E somente depois disso Anderson conseguiu vencer seu primeiro game no duelo, no nono game do confronto.

Mesmo fazendo sua melhor exibição em Miami até agora, Federer oscilou no serviço e perdeu o saque pela primeira e única vez no jogo e permitiu o empate por 3 a 3. Mas Anderson voltou a ter dificuldade com seu saque e perdeu novamente o game de seu serviço. O suíço aproveitou e faturou a quebra necessária para encaminhar a vitória.

Com o resultado, Federer avançou à semifinal da importante competição norte-americana, na qual já venceu por três vezes, em 2005, 2006 e 2017. Em Miami, o dono de 100 títulos no circuito sua final de número 154 no currículo.

Para tanto, terá que superar o jovem Denis Shapovalov. O canadense de 19 anos avançou também nesta quinta ao derrotar o local Frances Tiafoe, de virada, por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2. A outra semifinal em Miami terá outro canadense, Felix Auger-Aliassime, e o local John Isner, atual campeão do torneio.

DUPLAS

O mau tempo, que voltou a atrapalhar a programação da competição nesta quinta, interrompeu e adiou o duelo de Marcelo Melo na chave de duplas. Assim, nesta sexta, o tenista brasileiro e o polonês Lukasz Kubot vão entrar em quadra por volta das 15h30 (de Brasília) para enfrentar os locais Bob e Mike Bryan. A chuva interrompeu a partida quando o duelo estava empatado por 2/2 no primeiro set.

FEMININO

A australiana Ashleigh Barty avançou à semifinal ao derrotar nesta quinta a estoniana Anett Kontaveit por duplo 6/3. Sua próxima adversária vai sair do duelo de ex-líderes do ranking entre a romena Simona Halep e a checa Karolina Pliskova.