Com poucos problemas, Rio-2016 divulga sorteio de ingressos

A manhã de divulgação dos contemplados no sorteio de ingressos para a Olimpíada do Rio teve reclamações de atraso por parte de alguns compradores, que acusaram não ter recebido os comunicados às 10 horas desta terça-feira. O Comitê Rio-2016, no entanto, esclareceu, por meio de sua assessoria, que até meio-dia todos os e-mails com os resultados do sorteio já haviam sido enviados.

A entidade também informou que alguns compradores reclamaram de um erro ao acessar suas contas - eles receberam um aviso dizendo que o sorteio ainda não havia sido realizado. O problema, porém, foi solucionado, de acordo com os organizadores dos Jogos.

Os sorteados que, no momento da inscrição, optaram pelo pagamento com o cartão de crédito terão até o dia 26 de junho para efetivar a compra. Segundo o Comitê Rio-2016, 85% dos compradores escolheram essa modalidade de pagamento.

Cerca de 1,6 milhão de ingressos foram alocados e 121 sessões tiveram todos os bilhetes esgotados. Entre elas, as cerimônias de abertura e encerramento, final masculina de futebol no Maracanã, dois jogos no Itaquerão, final dos 100 metros rasos masculino no atletismo e outras.

Contudo, ainda há quase 3 milhões de ingressos disponíveis para o segundo sorteio, marcado para 1.º de julho, que vai priorizar quem ainda não foi contemplado. Sessões que já tiveram ingressos esgotados podem entrar novamente em sorteio desde que haja desistências. Essa fase de venda só é aberta para quem realizou inscrição prévia.