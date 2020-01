Com presença de Anitta e amigos, surfista Gabriel Medina apresenta filme sobre sua carreira

Com a presença de diversos amigos, como a cantora Anitta, e surfistas, o anfitrião Gabriel Medina acompanhou nesta quarta-feira pela primeira vez o filme que conta sua trajetória no esporte. O evento em São Paulo marcou a estreia da produção do Canal Off, que chegará à plataforma Globoplay na sexta-feira (31). "É uma noite muito especial para mim", disse o bicampeão mundial. "É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história."

"Eu vim de Maresias, uma cidade pequena de 30 mil habitantes. Lá antes não tinha campeão mundial e parecia algo distante. Meu pai acreditou em mim e estou vivendo algo que devo agradecer a Deus. É algo muito grande para mim, além dos meus sonhos", continuou o atleta.

O diretor Henrique Daniel, que acompanha o surfista desde 2011, mostrou-se realizado com o resultado final, que incluiu reunir muitas imagens antigas do atleta, quando ainda era criança. O material tinha sido gravado em VHS e pertencia a amigos de Medina. "Eu tentei manter a estética da qualidade dessa material no filme, para ser verdadeira. Foram sete anos de captação e sete anos de pesquisa para trás", contou Henrique Daniel.

Ele teve um longo trabalho para compilar todo o material, pois trabalhou com imagens de tipos diferentes de captação e períodos históricos distintos. "A gente tinha 300 terabytes de material bruto, mas acho que conseguimos ter um bom resultado. A estética do filme faz parte dessa variação de materiais, pois tem imagens em VHS e também em 8K", explicou.

Segundo o roteirista Lucas Paraíso, a produção vai mostrar uma outra faceta do atleta que pouca gente conhece, pois trata também da vida cotidiano e de aspectos mais pessoais do surfista brasileiro. "Quem assistir ao filme vai conhecer o Gabriel como pessoa, tem entrevistas emocionantes", disse.

Medina terá um ano importante. Vai começar a treinar no dia 5 e tem a disputa da Olimpíada em Tóquio como meta também. "Olimpíada é uma competição que acompanho desde criança, o Brasil para e assiste a várias modalidades. É um ótimo momento do surfe e fico feliz de fazer parte disso", afirmou o surfista.

Para ele o céu é o limite. "Esse foi o primeiro projeto e finalmente conseguimos concluir. Demoramos, mas fizemos, e agora o próximo passo é fazer algo maior. Alguma coisa vai aparecer. Consegui realizar alguns dos meus sonhos, mas sou um cara muito ambicioso e competitivo. Meu maior objetivo agora é ser tricampeão mundial."