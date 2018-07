Com problemas, Felipe Nasr abandona corrida na GP2

A corrida de Nasr foi abreviada por dois problemas no carro. Largando do oitavo posto, ele tentou evitar toques no meio do pelotão intermediário, mas acabou sofreu um choque que danificou o bico do seu monoposto. O brasileiro chegou a receber sinalização para se dirigir aos boxes e efetivar a troca do bico.

Ao fazer o pit stop, porém, um novo contratempo inviabilizou sua corrida. Um problema na embreagem impediu seu retorno à pista e Nasr teve que se contentar com os pontos obtidos somente na primeira prova do fim de semana.

"Fica a boa vitória de ponta a ponta de sábado, por ter descontado alguns pontos da liderança no campeonato. Vou agora para Silverstone muito animado", comentou o piloto, que defende a equipe Carlin na GP2 e também é reserva da Williams na Fórmula 1.

Com o triunfo no sábado, Nasr se manteve na segunda colocação geral do campeonato e reduziu a diferença para o líder. O britânico Jolyon Palmer acumula 117 pontos, enquanto o brasileiro tem 84. Na terceira colocação, aparece agora o venezuelano Johnny Cecotto Jr, que chegou aos 76 pontos ao vencer a corrida deste domingo, na Áustria.

A próxima etapa do GP2 será disputada na Inglaterra, no tradicional Circuito de Silverstone, nos dias 5 e 6 de julho.