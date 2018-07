Com problemas para definir a escalação, Figueirense encara o Internacional Com problemas para definir a escalação, o Figueirense recebe o Internacional neste domingo, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vinícius Eutrópio não conseguiu confirmar o time, pois ainda não sabe com quantos titulares poderá contar.