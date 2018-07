Com público recorde, Fortaleza faz 2 a 0 no Tupi pela Série C do Brasileiro

Empurrado pelo público recorde de mais de 40 mil torcedores dentro da Arena Castelão, o Fortaleza largou na frente do Tupi nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta tarde de sábado, os cearenses fizeram 2 a 0 sobre os mineiros e agora podem perder até por 1 a 0 no jogo de volta, em Juiz de Fora (MG), no próximo sábado, a partir das 20h30.

Se devolver o placar de 2 a 0, o Tupi vai levar a definição da vaga aos pênaltis. Caso ganhe por 3 a 0, assegura lugar nas semifinais de maneira automática. Quem avançar já garante o acesso para a Série B em 2018, embora depois ainda lute pelo título da temporada.

Com 39.126 pagantes e 40.102 pessoas ao total de público, a renda do confronto deste sábadio chegou a R$ 1.318.576,00. Este foi recorde de público na Série C, superando Remo 1 x 2 Sampaio Corrêa pela 17.ª rodada da primeira fase, no Mangueirão, com 33.036 pagantes.

O Fortaleza chegou às quartas de final nas últimas temporadas e, por coincidência, perdeu as vagas dentro de casa diante de Macaé-RJ, Brasil de Pelotas e Juventude. Desta vez vai decidir seu futuro fora de casa, mas com a boa vantagem conquistada no primeiro jogo.

Em campo, o time cearense foi sempre melhor, mas os dois gols do seu triunfo saíram somente no segundo tempo. Leandro Lima fez aos dois minutos e Bruno Melo, de pênalti, ampliou aos 25 para decretar o 2 a 0.