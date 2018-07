Com quase tudo pronto, Londres espera ajuda do clima

Trabalhando ao lado do ex-atleta Sebastian Coe, um campeão olímpico que virou presidente do Comitê Organizador dos Jogos, Deighton desempenhou um papel muito importante na preparação para o evento, principalmente na hora de montar e controlar o orçamento. Mesmo num período de crise econômica, ele conseguiu cumprir a meta de levantar 2 bilhões de libras (cerca de R$ 6 bilhões) no setor privado e vem mantendo os gastos sob controle.

"Uma das coisas mais importantes que fizemos foi reconhecer que o sucesso estava na habilidade do Comitê Organizador de administrar a situação financeira", conta Deighton, em entrevista exclusiva à Agência Estado. Ele revela que já conseguiu levantar 90% do dinheiro previsto no orçamento, faltando cerca de 200 milhões de libras (R$ 600 milhões), que se referem principalmente à receita dos ingressos que ainda não foram liberados para venda.

Ele admite que o orçamento do esquema de segurança da Olimpíada está subindo - deve crescer cerca de 250 milhões de libras (R$ 750 milhões) -, mas encara o fato com bastante naturalidade. "Segurança é uma prioridade muito importante, mas estou confiante de que o plano que temos é excelente e alcançará seu objetivo. Temos isso sob controle", avisa Deighton. "Estamos totalmente comprometidos a garantir que esses Jogos sejam seguros."

Além do sucesso orçamentário, o planejamento bem executado permitiu que as principais instalações da Olimpíada já estejam prontas com bastante antecedência. Agora, para que a experiência dos Jogos Olímpicos seja totalmente prazerosa, Deighton lembra que o clima na chuvosa e fria cidade de Londres precisa estar bom. E isso é algo que foge totalmente ao controle - uma das poucas preocupações que, segundo ele, o Rio não terá para 2016.

"Para o sucesso dos Jogos, é realmente importante para o país anfitrião que tenha sucesso nas medalhas. Nossa equipe parece bem preparada, mas essa é a beleza do esporte, não se pode garantir sucesso. Outro exemplo é o clima. Fará uma grande diferença para as pessoas aproveitarem os Jogos se o clima estiver bom. Coisas assim têm um impacto muito importante no resultado, mas não posso fazer nada para garantir isso", explica Deighton.

Apaixonado por esportes, Deighton largou o alto salário no banco por uma função com a peculiaridade de ter prazo de validade bem definido. Depois da cerimônia de encerramento da Olimpíada, no dia 12 de agosto, ele estará virtualmente sem emprego. Mas isso não o preocupa no momento. "Estou tão focado em terminar esse trabalho que não tenho espaço em minha mente para pensar no próximo", afirma o CEO do Comitê Organizador dos Jogos de Londres.