Com quatro em seleções, Atlético-MG esboça time para pegar o Cruzeiro

O Atlético-MG deu início nesta quarta-feira à sua preparação para o clássico de domingo de manhã contra o Cruzeiro, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Para este confronto, o técnico Diego Aguirre vai contar com quatro desfalques: Cazares, Erazo (ambos na seleção do Equador), Douglas Santos e Clayton (na seleção brasileira olímpica), além dos machucados.

A boa notícia é que Hyuri, que ficou fora do jogo contra o Tupi, no fim de semana, após ter sofrido uma pancada na panturrilha, está novamente à disposição. Nesta quarta-feira, em treinamento tático, ele foi escalado no quarteto ofensivo junto de Robinho, Lucas Pratto e Luan. Ocupou a vaga de Cazares.

Na defesa, o lugar deixado por Erazo deverá ser ocupado por Tiago, enquanto que Carlos César, lateral-direito, foi improvisado na esquerda na vaga de Douglas Santos. A dúvida é no meio-campo: Rafael Carioca, Júnior Urso, Leandro Donizete e Eduardo se revezaram na equipe titular, mas os dois primeiros é que devem jogar.

Com Victor e Giovanni machucados, o goleiro será Uilson, que abre a escalação com: Marcos Rocha, Leonardo Silva, Tiago e Carlos César; Júnior Urso, Rafael Carioca, Luan, Robinho e Hyuri; Lucas Pratto. Carlos, Dátolo e Patric também estão no departamento médico.