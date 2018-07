Com quedas e zebras, Brasil fica sem medalha no BMX do Pan Renato Rezende era um dos favoritos a subir no pódio no ciclismo BMX, mas uma infelicidade na semifinal tirou o brasileiro da disputa pela medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Já Anderson Ezequiel chegou à final e ficou com a quarta colocação. No masculino, o ouro ficou com o canadense Tory Nyhaug, sétimo colocado do ranking mundial, e no feminino com a norte-americana Felicia Stancil, sexta do mundo.