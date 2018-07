Com Recife, Fifa anuncia locais das Fan Fests da Copa

FORTALEZA - A Fifa anunciou nesta quinta-feira os locais nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo onde acontecerão as Fan Fests e confirmou que Recife também terá o evento festivo, que reúne torcedores para assistir aos jogos por telões, durante o período de disputa do torneio.

Sem dar maiores detalhes, a Fifa apenas anunciou que a Fan Fest de Recife será realizada no Cais da Alfândega. Em fevereiro, porém, a Prefeitura de Recife chegou a anunciar que não organizaria o evento. A entidade, em resposta, ameaçou acionar judicialmente a gestão pública da capital de Pernambuco, mas agora o impasse parece ter sido resolvido.

O anúncio dos locais que receberão as Fan Fests durante a Copa do Mundo foi realizado após o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, visitar a Praia de Iracema, em Fortaleza, área reservada pela capital do Ceará para as festividades e exibição de jogos.

"Fortaleza tem um local fantástico para o Fifa Fan Fest", declarou o secretário-geral da Fifa. "Na praia nesta manhã, foi difícil imaginar que em menos de seis semanas dezenas de milhares de torcedores celebrarão a Copa do Mundo aqui. A cidade de Fortaleza mostrou grande entusiasmo e apoio a este projeto, e estou muito feliz por estar aqui hoje para saber mais sobre os planos", completou Valcke.

Também em Fortaleza, o ex-jogador Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo, até prometeu acompanhar algumas partidas do torneio em uma Fan Fest. "Os Fifa Fan Fests oferecem a solução perfeita para assistir aos jogos com a família e amigos. Certamente pretendo assistir a alguns jogos lá durante o evento", disse.

Confira os locais das Fan Fests nas cidades-sede da Copa do Mundo:

Belo Horizonte: Expominas

Brasília: Taguaparque

Cuiabá: Parque das Exposições

Curitiba: Pedreira Paulo Leminski

Fortaleza: Praia de Iracema

Manaus: Ponta Negra

Natal: Praia do Forte

Porto Alegre: Anfiteatro Pôr-do-Sol

Recife: Cais da Alfândega

Rio de Janeiro: Copacabana

Salvador: Aeroclube (em avaliação pela sede)

São Paulo: Vale do Anhangabaú