Com recorde, Darlan Romani é campeão sul-americano no arremesso de peso

Já classificado para o Mundial de Atletismo, Darlan Romani foi um dos destaques do Brasil neste sábado no Campeonato Sul-Americano, que está sendo realizado em Assunção, no Paraguai. Ele venceu a disputa do arremesso de peso com a marca de 21,02 metros, o novo recorde da competição.

A marca alcançada é bem inferior ao seu recorde continental, de 21,82m, mas garantiu ao quinto colocado da Olimpíada do Rio uma fácil vitória, seguido pelo também brasileiro Willian Dourado, com 19,95m, e pelo argentino Germán Lauro, com 19,57 m.

Jefferson de Carvalho Santos triunfou no decatlo 8.162 pontos, superando o índice exigido para ir ao Mundial de Atletismo. Porém, o resultado não deverá lhe dar uma vaga no evento em Londres por causa do vento favorável acima do permitido nas disputas dos 100m, 110m com barreiras e salto em distância. "Tinha fé de que alcançaria os 8.100 pontos", disse, em referência ao índice para o Mundial. "Infelizmente o vento atrapalhou um pouco a competição", lamentou.

Também neste sábado, a disputa do salto em distância foi vencida por Eliana Martins, com 6,51m, e Paulo Sergio de Oliveira, com 7,93m. Mariana Grasielly levou o ouro no lançamento do martelo, com 66,83m.

No revezamento 4x100m, o Brasil triunfou com Flavio Barbosa, Aldemir Gomes Junior, Bruno Lins e Felipe Bardi, com o tempo de 39s71, e Franciela Krasucki, Ana Claudia Lemos, Vitoria Rosa e Rosangela Santos, com 43s12.

O Sul-Americano de Atletismo se encerrará neste domingo em Assunção.