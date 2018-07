Com recorde de inscritos, São Silvestre terá representantes de 41 países

SÃO PAULO - Com números na casa dos 25 mil inscritos nos dois últimos anos, a 89.ª Corrida de São Silvestre, que acontece no próximo dia 31 pelas ruas de São Paulo, bateu o recorde de participantes nesta edição. Na etapa deste ano, 27,5 mil corredores de 41 países vão se reunir para disputar a tradicional prova paulista, último evento de 2013.

Todas as federações brasileiras estarão representadas na prova, e as presenças dos atuais campeões Edwin Kipsang e Maurine Kipchumba já estão confirmadas. Foram garantidas também as inscrições de dois atletas de cada país da América do Sul. O brasileiro Marílson Gomes, que já venceu a prova quatro vezes, tentará mais uma vez cruzar a chegada em primeiro lugar. Claro, vai sofrer com o favoritismo dos africanos. Na maratona feminina, Adriana Aparecida da Silva, campeã Pan-Americana, é a esperança do Brasil.

O cirtuito conhecido por passar por marcos históricos da cidade de São Paulo possui 15km. A largada será dada na Avenida Paulista e a bandeirada final, no Obelisco do Parque do Ibirapuera. Estarão representados na prova corredores dos seguntes países: Brasil, Quênia, Uganda, Tanzânia, Marrocos, Etiópia, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Suíça, Colômbia, Japão, México, Peru, Chile, Franca, Bélgica, Espanha, Albânia, Canadá, Gana, Holanda, Itália, África do Sul, Áustria, Barbados, Bolívia, Bósnia, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Martinica, Paraguai, Portugal, Romênia, Suécia, Uruguai e Venezuela.