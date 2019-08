Com recorde pessoal, Alison dos Santos leva ouro nos 400m com barreiras no Pan

Com direito a cravar a melhor marca de sua carreira, o brasileiro Alison dos Santos faturou nesta quinta-feira a medalha de ouro da prova dos 400 metros com barreiras dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Com o tempo de 48s45, ele garantiu o único pódio do País no atletismo neste dia de disputas na capital peruana.

Com apenas 19 anos, Alison terminou a final desta quinta com mais de meio segundo de vantagem para o norte-americano Amere Lattin, que ficou com a prata com 48s98, enquanto o bronze foi obtido pelo jamaicano Kemar Mowatt (49s09).

"Estava nos planos vim e fazer a melhor marca. Sempre quero fazer o melhor resultado", afirmou o brasileiro, em entrevista ainda na pista ao SporTV, ao comemorar o seu grande desempenho. Em seguida, a promessa do atletismo nacional admitiu surpresa com as performances expressivas que vem tendo nesta temporada, na qual também levou uma medalha de ouro na Universíade de Nápoles, na Itália, em julho passado. "É um ano surpreendente. Não esperava conseguir esses resultados com 19 anos", reconheceu.

Com índice para a Olimpíada de Tóquio-2020 nos 400m com barreiras garantido antes mesmo deste Pan, Alison é o atual recordista sul-americano sub-20 desta prova, com o tempo de 48s49, e dedicou o ouro conquistado em Lima à mãe, Sueli.

Na final desta quinta-feira, o brasileiro arrancou nos metros finais para ultrapassar o dominicano Juander Aquino, que acabou sofrendo uma queda na última barreira e ficou até fora do pódio - terminou em oitavo e último lugar. "Meu estilo de corrida é assim: no começo não passo tão forte, mas minha segunda metade é muito forte. Consigo evoluir a cada barreira", disse Alison ao analisar a sua performance vitoriosa.

QUE IMAGEM! Vooooa, Vitória Rosa! Classificada para a final dos 200m, com direito a melhor marca pessoal: 22s72. Jonne Roriz/COB pic.twitter.com/dWRe4TPsMY — Time Brasil (@timebrasil) August 8, 2019

OUTROS BRASILEIROS

Em outra disputa do dia envolvendo um representante do Brasil em Lima, Vitória Rosa avançou à luta por medalhas na prova dos 200 metros com o melhor tempo das semifinais, que foi de 22s72. Medalhista de bronze nos 100m na quarta-feira, a velocista de 23 anos cravou o tempo mais rápido de sua carreira nos 200m, mas ainda não conseguiu o índice para os Jogos de Tóquio nesta prova. A final será às 18h15 (de Brasília) desta sexta-feira em Lima. Também presente nas semifinais dos 200m, Lorraine Barbosa Martins acabou sendo eliminada ao terminar o qualificatório com a 11ª posição, com a marca de 23s74.

Já na prova do lançamento do martelo, Allan Wolski encerrou na sexta posição, com a marca de 73,25m, e ficou longe do pódio, que teve como medalhista de ouro o chileno Gabriel Henrique Sabra, com 74,98m. Humberto Fernan Arzola, também do Chile, faturou a prata, com 74,38m, enquanto o bronze foi obtido pelo norte-americano Sean Donnelly (74,23m).

No salto em altura feminino, a brasileira Valdileia Martins terminou em quinto lugar, com 1,84m em sua melhor tentativa de ultrapassar o sarrafo. A mesma marca foi alcançada pela jamaicana Kimberly Asheki Williamson, que ficou com o bronze por ter atingido esta altura com um menor número de saltos. Jeanelle Anna Scheper, de Santa Lúcia, também com 1,84m, fechou a final na quarta posição.

A brasileira Juliana Campos, por sua vez, foi apenas a oitava colocada na final do salto com vara, com 4,10m em sua melhor tentativa. A cubana Yarisley Rodríguez, recordista pan-americana, com os 4,85m alcançados em Toronto-2015, confirmou o favoritismo e voltou a faturar o ouro, agora com a marca de 4,75m.

Na prova masculina dos 1.500 metros, o brasileiro Carlos de Oliveira Santos terminou em sexto lugar, com 3min44s47. O fundista ficou muito distante do mexicano José Carlos Peinado, ouro com o tempo de 3min39s93. Completando a participação brasileira no dia de disputas do atletismo, Vanessa Chequer fechou a luta por medalhas no heptatlo em quinto lugar e foi outro nome do País a não conseguir subir ao pódio nesta quinta.