Com reservas, Coritiba bate o Avaí por 3 a 0 em despedida da Sul-Minas-Rio Em uma noite inspirada do atacante Leandro, autor de dois gols, o Coritiba não encontrou dificuldades para vencer o Avaí por 3 a 0, no encerramento da primeira fase da Copa Sul-Minas-Rio. O jogo não tinha validade para a classificação, já que ambos os clubes já estavam eliminados. O técnico Gilson Kleina mandou a campo um time reserva a campo no Couto Pereira.