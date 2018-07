Com reservas, Brasil perde e foge de anfitrião na semifinal

O confronto mais esperado da Copa América será bem longe do continente, e em outro esporte. Brasil e Argentina decidem hoje, às 12 horas (de Brasília), em Gdansk, na Polônia, uma vaga na final da Liga Mundial. Mas, se no futebol o jogo é um clássico equilibrado, com muita história, no vôlei é um duelo de extremos.

Os brasileiros são os maiores campeões da competição, com nove títulos, enquanto os argentinos estão entre os quatro melhores pela 1.ª vez na história.

No entanto, as duas equipes chegam com campanhas parecidas na Liga - em 15 jogos, a seleção brasileira tem 12 vitórias, contra 11 do adversário. E a Argentina é a grande surpresa da fase final. Superou Itália e Bulgária e perdeu somente dos anfitriões, para se classificar em primeiro do Grupo E.

Já o Brasil, após bater Cuba e EUA, perdeu ontem para a Rússia por 3 a 0 (25/20, 25/20 e 25/17) e passou em 2º do Grupo F. A seleção usou reservas e o resultado lhe favoreceu, já que escapou da Polônia - o time que joga em casa na fase final do torneio.

Apesar do favoritismo da seleção hoje, o técnico Bernardinho afirma que o bom desempenho do adversário não é algo inesperado. "A Argentina cresceu nos últimos anos, sob comando do Weber, e conseguiu ótimos resultados nas categorias de base com estes jogadores."

Os argentinos têm uma equipe jovem, em crescimento. Nas duas últimas Ligas, ocuparam a quinta posição, e agora sonham com a primeira medalha. A estrela do time é o ponteiro Facundo Conte, o terceiro maior pontuador da fase final do campeonato.

"É um jogador novo, que cresceu quando foi atuar no vôlei italiano. Precisaremos de bastante atenção com ele", diz o oposto brasileiro Leandro Vissotto.

O ponteiro Giba, melhor jogador do Brasil na fase final da Liga, também está preocupado com o rival de hoje. "É um time que tem muito volume de jogo, então precisaremos ter muita paciência para aguardar o momento certo de definir as jogadas. São jogadores jovens, comandados por um ótimo treinador, e que certamente jogarão muito motivados."

Outra semifinal. Rússia e Polônia também lutam por uma vaga na decisão hoje, às 15 horas. Os russos são favoritos - têm a melhor campanha da Liga, com 14 vitórias e uma derrota.