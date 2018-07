Com retorno de Alisson, Internacional treina com portões fechados O técnico Argel decidiu fazer mistério na véspera da partida do Internacional conta o Brasil de Pelotas, nesta quinta, no Beira-Rio, em rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador fechou a atividade que contou com o retorno do goleiro Alisson, que estava defendendo a seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.