Com retorno de Diego Souza, Sport recebe o Inter na Arena Pernambuco

O Sport contará com o retorno de Diego Souza na partida contra o Internacional, neste domingo, às 18h30, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia ficou de fora das duas últimas partidas por conta de uma lesão muscular.

Com esse reforço, o time pernambucano tentará se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Botafogo, no último sábado. O resultado interrompeu uma sequência de seis jogos de invencibilidade do Sport na competição.

A dúvida fica por conta do lateral-esquerdo costa-riquenho Rodney Wallace. O jogador se machucou no empate sem gols com o Santa Cruz, pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira. O médico do clube, Cleber Maciel, informou que ele será avaliado momentos antes da partida.

Ausência certa é a do atacante Rogério, que lesionou a panturrilha no torneio continental. "Ele já iniciou o tratamento de forma intensa e esperamos o seu retorno para uma data em torno de duas a três semanas", afirmou o médico do clube.