Com retorno de Douglas Santos, técnico do Atlético-MG faz mistério em treino Assim como o rival desta quinta-feira, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério no último treino do Atlético Mineiro antes da partida contra o líder Internacional. Na atividade realizada no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, o treinador fechou os portões e só liberou a entrada da imprensa nos minutos finais.