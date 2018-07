Com Ricardo, Emanuel vence dupla da Rússia e adia aposentadoria Ainda não foi nesta quinta-feira que Emanuel se despediu do vôlei de praia como jogador. O campeão olímpico de Pequim-2008 correu o risco de ser eliminado ainda na primeira fase do Grand Slam do Rio, disputado na Praia de Copacabana. Mas ele e Ricardo venceram o duelo decisivo contra Liamin/Barsouk, da Rússia, com duplo 21/17, e conseguiram avançar às oitavas de final.