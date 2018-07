Com Robinho em observação, Atlético-MG treina em Santiago após empate Com Robinho ainda em período de observação, o Atlético Mineiro treinou nesta sexta-feira em Santiago, onde empatou sem gols com o Colo Colo na noite de quinta. A delegação atleticana fez trabalho físico, visando a partida contra o clássico com América, domingo, pelo Campeonato Mineiro.