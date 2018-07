Com Robinho longe, Santos busca Nenê

Se a negociação com Robinho parece cada vez mais difícil, o Santos tenta repatriar outro atacante. Nenê, do PSG, está presente na lista de possíveis reforços do clube da Vila Belmiro.

O jogador de 31 anos atuou por seis meses pelo Santos em 2003 na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Logo depois se transferiu para o futebol europeu e desde então circula por times da França e da Espanha.

Mas nesta temporada, a sua terceira no PSG, ele não tem sido utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. Por isso, o plano de Nenê é ir para um clube onde possa ser titular.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o jogador recebeu sondagens de Santos, Corinthians e Cruzeiro. "Tivemos uma conversa com representantes do Nenê meses atrás. Ele é um jogador interessante e teve uma boa passagem pelo Santos, mas ainda não há nada concreto", explicou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues.

O grande empecilho para a concretização do negócio é o clube francês. Como o contrato de Nenê vai até julho de 2013, uma transferência agora só seria possível se o PSG permitir.

Se a vinda de Nenê é algo palpável, por outro lado, a de Robinho parece cada vez mais improvável. "Tirá-lo do Milan é uma operação difícil pelos valores envolvidos", afirmou Rodrigues.

Reforço. O lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Figueirense, está perto de ser confirmado como novo jogador do clube. Tanto dirigentes do Santos como do Atlético-MG, time detentor dos direitos do jogador, afirmam que a negociação está perto de ser concluída.

"As conversas estão avançadas e a posição de lateral é uma das que precisamos ter reforços para o ano que vem", disse o vice-presidente santista. "Realmente foi manifestado o interesse pelo Guilherme Santos e ainda nesta semana podemos ter novidades", afirmou o diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf.