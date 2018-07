Com Rodriguinho vetado, Maycon ganha nova chance no Corinthians Mesmo já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians deverá entrar em campo com força máxima para encarar o Ituano, neste sábado, às 21 horas, no Itaquerão. Nesta sexta-feira, como de costume, o técnico Tite comandou um treino de posicionamento e escalou praticamente a mesma equipe que venceu o São Bernardo na quarta-feira à noite.