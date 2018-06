Com roupa especial, brasileiros vão bem na Copa do Mundo de Maratona Aquática

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou neste sábado a sétima posição nos 10 km da terceira etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática, realizada na cidade de Setúbal, em Portugal. O resultado obtido em quase duas horas de prova foi o melhor do Brasil na competição. No masculino, Allan do Carmo terminou em 14.º.

Para caírem nas frias águas portuguesas, em torno de 17°C, os atletas nadaram pela primeira vez com roupas especiais para manter a temperatura do corpo, substituindo os tradicionais trajes utilizados para as competições de maratonas aquáticas.

Baiano de 28 anos, Allan do Carmo comemorou o desempenho. "Foi um desafio diferente para mim, pois competi, pela primeira vez, com o traje de borracha, por conta da baixa temperatura da água. Mas gostei da minha colocação, senti que houve um progresso em relação aos meus resultados nas outras etapas. Agora é continuar focado nessa semana, para nadar ainda melhor na próxima etapa, na Hungria", disse.

Com o tempo de 1 hora, 56 minutos e 49 segundos, o brasileiro finalizou a prova a apenas 51 segundos do primeiro lugar. Allan do Carmo também superou os outros três brasileiros com quem representou a seleção brasileira na disputa. Nas duas etapas anteriores da Copa do Mundo, ficou com o 25.º e o 18.º lugares.

A quarta etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática ocorrerá no próximo sábado, em Balatonfuered, na Hungria.