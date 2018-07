Com Rússia suspensa, IAAF abre processo para tirar eventos de 2016 do país O escândalo de doping fez a Federação Russa de Atletismo (ARAF) perder sua filiação junto à Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) e isso não significa apenas a proibição dos atletas do país de participarem de competições internacionais. A Rússia também não poderá receber eventos da IAAF em seu território.