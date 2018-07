Com show de Durant e Westbrook, Thunder passam pelos Warriors

O armador Russell Westbrook teve, nesta sexta-feira, uma noite de gala na NBA. O jogador chegou ao primeiro "triple-double" da temporada (e nono da carreira) na vitória do Oklahoma City Thunder por 127 a 115 sobre o Golden State Warriors. Foram 17 pontos, igual número de assistências e surpreendentes 15 rebotes, um recorde para a sua trajetória na liga.

A pontuação alta da partida mostra que ele não foi o único a jogar bem. Kevin Durant acertou 17 de 23 arremessos de quadra e acabou a partida com 36 pontos, segundo melhor desempenho dele na temporada. Pelo Warriors, foram 32 pontos para Klay Thompson.

A derrota foi a primeira do Warriors no ano - a equipe não perdia desde o Natal. Mesmo assim, o time segue líder geral, com campanha de 31 vitórias e apenas seis resultados negativos. O Thunder ainda está fora da zona de classificação do Oeste, com campanha negativa: 19 vitórias, 20 derrotas.

Em casa, o líder do Leste venceu. Com força máxima, o Atlanta Hawks chegou à sua 11.ª vitória seguida ao fazer 110 a 89 no Toronto Raptors, terceiro colocado da Conferência. Todos os titulares do Hawks fizeram ao menos 10 pontos, com destaque para Al Horford, que marcou 22. Pelo time do Canadá, os jogadores brasileiros Lucas Bebê e Bruno Caboclo não ficaram nem no banco.

O Washington Wizards, por sua vez, fez feio. Em casa, o segundo colocado do Leste perdeu por 102 a 80 do Brooklyn Nets, time que vinha de sete derrotas seguidas. Brook Lopez saiu do banco e fez uma das melhores partidas da carreira, com 25 pontos apenas no segundo tempo de jogo. Já o pivô brasileiro Nenê terminou o jogo com seis pontos e cinco rebotes e ajudou o Wizards a fazer uma partida ruim.

Tiago Splitter também não brilhou na vitória do San Antonio Spurs sobre o Portland Trail Blazers por 110 a 96. Jogou apenas 17 minutos, tempo para pegar quatro rebotes e fazer apenas quatro pontos. Kawhi Leonard voltou após 15 partidas e ajudou o Spurs com 20 pontos.

No TD Garden, Derrick Rose brilhou com 20 pontos no segundo tempo para que o Chicago Bulls vencesse o Boston Celtics por 119 a 103. Em Salt Lake City, Kobe Bryant foi poupado e o Los Angeles Lakers não foi páreo para o Utah Jazz, que venceu por 94 a 85.

Já em Los Angeles o Cleveland Cavaliers conseguiu sua segunda vitória seguida, vencendo desta vez o Clippers, por 126 a 121. LeBron James fez 32 pontos, mas não terminou como cestinha, posto que ficou com seu companheiro Kyrie Irving, que anotou 37. Blake Griffin também foi bem, com 34 pontos para o Clippers.

RESULTADOS DA NBA NESTA SEXTA-FEIRA

Indiana Pacers 96 x 98 Detroit Pistons

Orlando Magic 96 x 106 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 96 x 81 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 80 x 102 Brooklyn Nets

Boston Celtics 103 x 119 Chicago Bulls

Toronto Raptors 89 x 110 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 127 x 115 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 97 x 89 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 110 x 96 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 110 x 99 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 94 x 85 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 83 x 95 Miami Heat

Los Angeles Clippers 121 x 126 Cleveland Cavaliers

JOGOS DESTE SÁBADO NA NBA

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Atlanta Hawks

Houston Rockets x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Sacramento King x Los Angeles Clippers