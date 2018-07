Com show de Shamell, combinado estrangeiro vence Jogo das Estrelas do NBB

O destaque da partida foi o norte-americano Shamell. Em casa, o jogador do Mogi deixou o ginásio Hugo Ramos dividido. Marcou 33 pontos, pegou sete rebotes, deu sete assistências e ainda conseguiu quatro roubadas de bola. Outro destaque estrangeiro foi Holloway, com 17 pontos. Pelo lado brasileiro, Marquinhos, com 28 pontos, e Larry Taylor, com 24 pontos e sete assistências, foram os destaques.

Neste domingo, a partir das 10 horas (horário de Brasília), haverá o campeonato de enterradas e de arremesso de três pontos. O campeão do ano passado nas enterradas, André Coimbra, do Brasília, é o jogador a ser batido. O ala Marcelinho Machado, do Flamengo, terá a difícil tarefa de defender seu bicampeonato no torneio dos três.